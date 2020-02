Nem tudo é festa no carnaval, muitos grupos evangélicos realizam retiros espirituais

Muita gente aproveita os dias de carnaval para participar da programação alternativa às festividades que acontecem na cidade.

Nesse período de carnaval, muita gente prefere participar de acampamentos, viagens, praias e também há em muitas igrejas evangélicas de Alegrete o retiro de Carnaval ou acampamentos espirituais.

Jovens evangélicos trocam a folia dos blocos de rua por retiros em busca de espiritualidade. Um dos retiros que acontece neste feriado é o dos GV’s, jovens do CAID – Centro de Avivamento. São aproximadamente 150 jovens que durante quatro dias viverão experiências incríveis com teatro, músicas e palestras.

“Muitos deles chegam aqui sem paz, sem esperança, com conflitos familiares, dificuldades de relacionamentos em busca de um verdadeiro encontro com Deus-” explica o pastor Itamar Rodriguez que há mais de 20 anos realiza este tipo de evento. Este ano, o encontro está acontecendo na AFUNCAAL próximo ao Frigorífico.

Para o universitário, Leonardo Ventura, a opção de participar do retiro foi em razão de que ele acredita que as festas não iriam acrescentar nada, é algo passageiro. Entretanto no retiro ele está se fortalecendo e também tem ganhando muito amadurecimento.

Tales de 29 anos, ressaltou que já vivenciou a folia, mas Deus mudou sua vida e, hoje, tem a certeza que o caminho que está seguindo é muito melhor. Também considera que pode auxiliar e motivar muitas pessoas e jovens a seguir o mesmo caminho.

Muito feliz, a pequena Júlia de 10 anos, destacou que a experiência está sendo incrível. Ela está encantada e ressalta que em outros anos esta será sua opção. ” São brincadeiras, orações e muito aprendizado”.