Nesta quinta-feira chegam mais 1590 doses de vacina contra Covid-19

Da nova remessa de vacinas para Covid-19, 1490 serão destinadas para vacinação de idosos com 77 anos ou mais e 100 doses para profissionais de saúde. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde a previsão de início da vacinação é para a próxima segunda-feira, 15, em todas as UBSs com salas de vacinas e na ESF Bento Gonçalves (antigo PAM), a partir das 8h30.

Alegrete realiza a vacinação com base na Resolução 036/21, que determina os municípios os municípios podem realizá-la de forma gradual, ou seja, concluída a vacinação de 100% do público de 77 anos ou mais, se sobrar doses, poderá se ampliar a vacinação para as faixas etárias de 75 e 76 anos.

Quanto aos profissionais de saúde, com essa remessa, primeiramente serão vacinados os que atuam na rede pública e, somente se sobrarem doses, serão vacinados os profissionais liberais.

A 10ª Coordenadoria Regional de Saúde receberá 8.520 doses nesta quinta-feira. Ao total 187,8 mil doses da Coronavac, fabricada pelo laboratório Sinovac em parceria com o Instituto Butantan, chegaram ao Estado na noite de terça-feira.

DPCOM