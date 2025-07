Nesta quinta-feira será colocada a placa que marca o início das obras de reformas na escola Oswaldo Aranha

Depois de mais seis anos em que direções que já passaram pela Escola e a comunidade escolar gestionava por reformas nos prédios do Instituto Estadual de Educação Oswaldo Aranha, Na quinta-feira(24), será colocada a placa que marca o início da obras nesta importante escola de Ensino Médio de Alegrete. A obra será dividida em três blocos: prédio novo, prédio antigo e complexo esportivo e serão investidos 3 milhões de reais pelo Governo do Estado.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

O IEEOA tem vários problemas de estrutura ( telhado), paredes e na rede elétrica, principalmente no prédio velho, que tem 96 anos, e fica na Avenida Freitas Valle. As manutenções vinham sendo solicitadas há anos. Neste dia 24 será histórico para direção, professores e alunos do Oswaldo Aranha – escola com destaca história de formação de estudantes na cidade e a único com o Curso Normal em Alegrete.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

A reforma do prédio histórico do Instituto Estadual de Educação Oswaldo Aranha, que tem vários problemas de estrutura e na rede elétrica vinha sendo gestionada, há tempos, pela comunidade escolar e vereadores. O deputado estadual, Frederico Antunes e a Casa Civil do Governo do Estado tiveram ingerência direta para agilizar o processo relativo a obra desta escola de Alegrete.