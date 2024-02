Nesta semana iniciam as atividades aos servidores e professores da rede muncipal

Passado o Carnaval ainda, nesta semana, começa de fato as atividades letivas com a volta dos servidores e professores às atividades, na rede municipal de ensino. No dia 15 haverá a acolhida aos servidores das escolas, às 14h no Centro Cultural e às 19h, as atividades serão aos professores e equipes diretivas, no CTG Farroupilha. No próximo dia 16 haverá reunião nas escolas para organização do ano letivo, conforme setor pedagógico da SECEL.

E na próxima segunda- feira, dia 19 de fevereiro, as ruas vão ter novamente o colorido e o movimento dos alunos com retorno às aulas dos cerca de cinco mil alunos das 32 escolas rede municipal aqui em Alegrete. As aulas também iniciam efetivamente aos estudantes da Rede Estadual em Alegrete.

