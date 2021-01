Neste domingo, mais uma vítima da Covid; agora são cinco óbitos em uma semana

Compartilhe















Na manhã deste domingo(17), Alegrete registrou a 44ª morte em decorrência da Covid-19. De acordo com a Secretaria de Saúde do Município, o homem de 52 anos estava hospitalizado desde o último dia 14 na UTI Covid. Não há informações, no momento, se ele apresentava outras comorbidades.

Em uma semana, Alegrete contabilizou cinco óbitos pelo novo coronavírus, além de um crescente em casos positivos, no total, foram 378 casos entre domingo e sábado(16), assim como, a lotação dos leitos da UTI Covid.

Segundo Boletim Epidemiológico na noite de ontem, foi confirmado o 43° óbito em decorrência da Covid-19. O paciente, homem, de 69 anos estava internado desde o dia 06/01.

Até o momento, são 3.409 casos confirmados, com 2.558 recuperados, 808 estão ativos (782 em isolamento domiciliar e 19 hospitalizados positivos de Alegrete) e 44 óbitos.

Foram realizados 15.196 testes, sendo 11.627 negativos, 3.409 positivos e 160 aguardando resultado. Em observação com síndrome gripal são 874 pessoas.