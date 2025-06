Neste fim de semana tem muita atração na cidade: da velocidade do Velocross ao futebol e baile-show no Juventude

Share on Email

Baile-show no clube juventude, corrida de moto, carreta e demais atividades, vão movimentar o cenário do “Baita Chão”.

No fim de tarde deste sábado, a carreta Brinca D+ estará circulando pelas ruas da cidade. Nos últimos dias, um público bem considerável pôde desfrutar da estrutura e da animação dos integrantes do veículo de entretenimento e promete agitar ainda mais neste fim de semana em Alegrete.

No período da noite, no clube Juventude, o show-baile, com Paulinho Mocelin, Hemerson Mendonça e Indústria Musical. A partir das 22h30min, o clube está aberto para receber todos os alegretenses e compartilhar aquele “bailão” que só gaúchos sabem fazer.

Ainda no sábado, é bem tradicional em Alegrete, os bares serem um grande ponto de atração nas noites da cidade: Friends, Resenha Bar, Blackout LoungE & Bar e os movimentados bares da rua gastronômica.

No domingo, ocorre a abertura da Copa CT Velocross Alegrete no próprio Centro de Treinamento, na entrada da estrada dos Pinheiros. Vai ter muita corrida e velocidade que são a alma desse esporte fascinante que cresce dia a dia em todo o Brasil. O evento ocorre durante todo o dia e você é convidado para prestigiar.

