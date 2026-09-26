Neste sábado é dia de doação de sangue no Hemocentro de Alegrete

A ação ocorre das 8h às 12h, na unidade localizada ao lado da Santa Casa de Caridade de Alegrete, com o objetivo de ampliar os estoques e facilitar o acesso de novos doadores e de pessoas que já participam regularmente das campanhas.

Durante a manhã, a equipe do Hemocentro estará preparada para receber os voluntários, realizar a avaliação necessária e encaminhar os aptos para a doação. O procedimento é considerado rápido e seguro.

Podem participar tanto pessoas que já são doadoras quanto aquelas que ainda não realizaram a doação. Todos os tipos sanguíneos são necessários, já que o sangue coletado é utilizado no atendimento de pacientes que precisam de transfusões, incluindo vítimas de acidentes e pessoas submetidas a procedimentos cirúrgicos.

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A demanda é permanente na rede hospitalar. A Santa Casa de Alegrete utiliza os estoques de sangue para atender pacientes em diferentes situações, tornando a reposição das reservas uma necessidade contínua.

Coleta também atende municípios da região

Além das coletas realizadas em Alegrete, o Hemocentro Regional mantém uma programação de visitas a hospitais da região. Uma vez por semana, a equipe se desloca para outras cidades para realizar coletas, ampliando a capacidade de atendimento diante da necessidade de sangue nos serviços de saúde.

A campanha deste sábado é mais uma oportunidade para quem deseja contribuir com os estoques do Hemocentro. A doação de sangue pode beneficiar pacientes que dependem de transfusões durante tratamentos, cirurgias e atendimentos de emergência.

Serviço

O quê: Campanha de Doação de Sangue

Quando: sábado, 26 de setembro

Horário: das 8h às 12h

Onde: Hemocentro Regional de Alegrete, ao lado da Santa Casa de Caridade

Quem pode participar: doadores habituais e pessoas que ainda não doaram sangue

Tipos sanguíneos: todos são bem-vindos