Neste sábado é dia de doção de sangue no Hemocentro de Alegrete

O Hemocentro Regional de Alegrete, mais uma vez, realiza neste sábado (26) a Campanha de Doação de Sangue para oportunizar a mais pessoas realizar este ato de extrema importância e que pode salvar muitas vidas.

Quem já é doador ou ainda nunca foi, pode ir ao Hemocentro das 8h às 12h que a equipe estará recebendo, fazendo os exames e encaminhando para doação que e rápida e sem dor.

A doação de qualquer tipo de sangue será bem vinda, pois a Santa Casa de Alegrete esta sempre precisando para os pacientes que sofrem acidentes, realizam cirurgias. Então, saia de casa e vá até o Hemocentro, ao lado da Santa Casa e realize este ato de amor e solidariedade.

O Hemocentro Regional coleta sangue de doadores de Alegrete, e um dia na semana, a equipe vai ate hospitais da Região para coletas, devido a grande necessidade.