Neste sábado unidade móvel de saúde estará vacinando contra influenza no centro de Alegrete

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Estamos vivenciando tempos bem úmidos, que com a incidência de frio potencializa a ocorrência de doenças respiratórias. E para oportunizar que mais alegretenses se imunizem contra a Influenza A, a Secretaria da Saúde do Município vai estar com a unidade móvel neste dia 25, na praça Getúlio Vargas, das 8h às 12h.

A prevenção ainda é o melhor remédio e por isso é importante que toda a comunidade procure a imunização neste sábado, ou nas ESFs com sala de vacinas na Rede Pública de Saúde aqui na cidade.

Até o momento a cobertura vacinal da Influenza aos grupos prioritários, de Alegrete conforme a Rede Nacional de Dados em Saúde atingiu 45.48% em Alegrete.