Neta de Oswaldo Aranha estuda, junto com empresário, restauração de Museu

A neta de Oswaldo Aranha, Zazi Aranha Correa Neto, esteve uma semana, em Alegrete junto com o empresário André Steiner de São Paulo que tem negócios no Caverá.

O objetivo foi verificar a atual situação do Museu Oswaldo Aranha, que segundo ela precisa de muitos reparos, porque tem sérios problemas em sua estrutura, assim com se modernizar. Eles consultaram alguns arquitetos e engenheiros.

Zazi Aranha e André Stainer

A ideia é de que este empresário venha conseguir recursos para investir na restauração do Museu Oswaldo Aranha. Ele se formou em Israel e vai levantar os recursos junto a comunidade judaica, governo de Israel e empresários para este fim, disse a neta de Oswaldo Aranha.

Zazi Aranha Correa na Prefeitura

O alegretense Oswaldo Aranha tem uma das mais ricas traejetórias políticas do país. Ele foi líder da Revolução de 1930, foi duas vezes Ministro da Fazenda no governo Getúlio Vargas, Ministro do Exterior e ao presidir assembleia da ONU foi decisivo para criar o atual Estado de Israel.