Newton Rodrigues lança “Na Cara do Gol” no Centro Cultural

Familiares, amigos e o prefeito municipal Márcio Fonseca do Amaral, vice Jesse Trindade acompanhado da secretaria de meio ambiente Gabriela Segabinazzi estiveram prestigiando o cronista alegretense.

Cronista foi bastante prestigiado no Centro Cultural

A diretora de cultura Andréa Oliveira e o servidor jornalista Paulo Bérquo organizaram o momento de confraternização em prol da cultura.

Diretora Andréa e Paulo garantiram seu livro autografado pelo cronista

Entre um autógrafo e outro, Newton tirou fotos com os amigos, conversou e agradeceu pela oportunidade. Em uma das dedicatórias, o cronista escreveu – Vi, fiz e agora contei – registrou o autor na primeira página da obra.

Na verdade, Newton revela que o livro mostra a realidade das brincadeiras de rua de um menino na cidade pequena dos anos 60, indo até a sua chegada na cidade grande que se transformava em metrópole nos anos 70. Isso tudo, quando o próprio menino estava se tornando homem e o futebol como elemento condutor das histórias.

Todas essas boas lembranças foram o motivo do alegretense Newton Santos Rodrigues, ter aproveitado o retiro forçado da pandemia para reunir as muitas histórias pitorescas daquele tempo e escrever um livro em que narra passagens dos meninos de então.

O autor, que é agropecuarista tem 63 anos e viveu esse tempo a pleno. Num segundo momento do livro já na década de 70, o menino vai se transformando em rapaz, e se muda para Porto Alegre onde vai continuar os estudos.

Newton brinca que ele sai do Alegrete, mas o Alegrete não sai dele, pois enturmados com outros desgarrados na cidade grande continuam protagonizando histórias curiosas, na maior parte das vezes nas arquibancadas dos estádios do Internacional e do Grêmio, onde muitos fatos engraçados aconteceram.

Na Cara do Gol – Histórias do Futebol pode ser encontrado no Sebo da Praça Nova, Banca de Revistas da Praça (próxima ao UKiosque), e disponíveis em alguns restaurantes da cidade. O custo do livro é de R$ 40.

