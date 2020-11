Nicolas Medeiros, o alegretense produtor de vídeos culturais do canal “Nick Nerd”

Desde 2018, o alegretense Nick Medeiros, produz vídeos em seu canal no Youtube. Voltado à cultura pop, os vídeos falam de coisas nerds, HQs, filmes, séries, animações, games, animes e assuntos retrôs e nostálgicos.

Os vídeos possuem uma sistemática de exibição, sendo um dos poucos canais com publicações a cada dois dias, possuindo hoje 721 inscritos, com meta de chegar a 1000 inscritos.

Nicolas Anhaia Medeiros , o Nick Nerd, estuda no Instituto Estadual de Educação Oswaldo Aranha, além de produzir os vídeos do canal, é desenhista.

Aos 17 anos, o filho do casal Izete Anhaia e Jander dos Santos Medeiros, tem planos de seguir criando vídeos, de forma mais profissional, e se especializar na área.

“Eu iniciei o canal meio que na brincadeira porque eu nem tava levando muita fé que ia crescer e que ia dar todo esse resultado. Em meu primeiro vídeo era eu desenhando e a qualidade foi péssima, a minha forma de me expressar era totalmente o inverso do que é hoje, e eu não tinha muita ideia do que eu queria realmente. Então um dia sentei e refleti sobre o que eu realmente queria para o canal. Então decidi falar sobre animes e mangás, dai foram surgindo outras ideias e então fui consolidando o canal NICK NERD”, revela o alegretense.

Você sabia que os brinquedos do Godzilla e King Kong revelam algo importante? Quer saber curiosidades sobre Charlie Chaplin? Quais personagens da Marvel “Kratos” derrotaria? Curiosidades rápidas sobre Bem 10. Esse e muitos outros são temas dos vídeos do Nick Nerd.

Confira abaixo alguns vídeos:

https://www.youtube.com/watch?v=DDaXYx5lDNw&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2LWZ8H6EwdxKnZ9fO1QUGBCf07HWEPS1RACgrItUmXXGBxEmYHIgbhE5E

https://www.youtube.com/watch?v=EPzpivsby0g&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3EG0FuOE5RcFjy677F5FadptFH4MW_GGuqv1kAbOMpc8eNwIYyEHpNRoY

https://www.youtube.com/watch?v=9Q50E0H88fA&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2wSCUxMVdDtCt9zUvCc-ZQHEEtTyc9Do_DyIkXAWDsQlwlaPFYL-KJhBw

Júlio Cesar Santos Foto: acervo pessoal