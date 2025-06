Nilo Júnior, o cara do Rolê de Bike

Quem nunca pegou a bike para dar um rolê, não sabe o que é viver. Assim, define o alegretense Nilo do Canto Moura Junior. Mas a vida não é só andar de bicicleta. E não é mesmo. Aos 29 anos, o Nylo Junyor nome artístico é o mentor do Grupo Rolê de Bike.

Com o ensino médio completo, o morador do Bairro Dr Romário, consolidou uma marca. Entre uma entrevista de perguntas-respostas, descobrimos um pouco da trajetória do cara que tem feito muitas atividades em Alegrete, através do grupo de ciclistas.

Ele trabalhou por 7 anos na EMEB Saint Pastous, na Secretaria de Finanças da Prefeitura ficou 5 anos. Foi caixa de um conceituado restaurante da cidade por 1 ano e atualmente trabalha como caixa de uma lancheria.

Nilo conta que o Rolê de Bike iniciou através de um grupo de amigos em 2017. Apenas para amigos passear de bike pela cidade. Mas a cada passeio a turma foi crescendo, e foram surgindo ideias novas e transformadas em projetos.

“Criamos redes sociais, camisetas, logomarca e acabou ficando eu como representante de toda a turma, onde hoje sou o atual coordenador do grupo e administrador das páginas e projetos realizados”, explica.

Mas se engana quem pensa que a gurizada só quer andar de bike. Eles desenvolvem projetos comunitários de impacto. Datas comemorativas eles estão sempre inovando. Exemplo foi no Dia das Crianças, eles invadiram um bairro com guloseimas para os pequenos. No Dia dos Namorados, distribuíram flores em um parque da cidade. No Natal sempre tem uma campanha solidária. Até um festival de manobras foi consolidado pelo grupo.

Confira os principais trechos da entrevista:

PAT: Qual a importância de andar de bike ?

Pedalar é exercitar-se, é saúde, é admirar a paisagem e manter um meio de transporte não poluente ativo em meio à comunidade.

PAT: Tu conseguiu mobilizar muitos jovens para andar de bike. Como conseguiu isso ?

Acredito que através do diálogo, do reconhecimento e valorização ao esporte que a gurizada hoje em dia gosta de praticar, o mais comentado Grau, onde eles demonstram o que sabem e se arriscam nas manobras radicais.

PAT: Você tem liderado várias campanhas na cidade. Como tu vês a resposta da sociedade para essas ações realizadas ?

Trabalhamos com vários projetos solidários em datas comemorativas, especialmente para aproximar- los da comunidade e vice-versa, onde a maioria da gurizada gosta de participar, eles sempre querem fazer as ações, pois se empenham tanto na arrecadação quanto na distribuição. A comunidade nesses 5 anos de projeto sempre nos recebeu muito bem, nunca tivemos nenhum problema, pelo contrário, se não passamos em alguma data comemorativa, o pessoal já estranha e pergunta. Temos uma troca interessante com a comunidade em nosso município.

PAT: Como é lidar com uma gurizada no trânsito caótico de Alegrete ?

É uma missão e tanto, mas dialogando, mostrando, cobrando e colocando em prática eles aprendem as consequências e os problemas que podem ter, mas procuramos sempre manter a ordem e respeito entre todos, mantendo-se cada um no seu devido lugar. Tudo vai de ter paciência, ensinar e fazer eles entenderem cada um no seu tempo.

PAT: De onde vem esse entusiasmo em promover e movimentar o Rolê de Bike ?

Na verdade comecei a me interessar quando trabalhei em escola, onde conheci a realidade de cada criança, cada família. As dificuldades que os pais têm de ensinar muitas vezes pela geração e fase da vida em que vivemos. Muitas crianças com ansiedade, depressão, se perdendo num outro mundo atrativo maldoso, mas nada positivo. Foi a partir disso que tomei frente do grupo e resolvi implementar o projeto para ajudar de alguma forma. Acredito que vem dando certo, os resultados são positivos. Pra eles, estarem na rua com o grupo é alegria, é saber que alguém ainda tem esperança neles, onde eles acabam fazendo novas amizades e trocam experiências.

PAT: Qual o teu maior sonho como ativista do grupo ?

Meu sonho já está se realizando, que era ampliar regionalmente o nome e o projeto do grupo. Este ano, chegamos até Uruguaiana em parceria com 3 grupos de ciclismo existentes na mesma categoria a qual nos identificamos, realizamos a primeira ação de Dia das Mães, entregando mimos de bike para as mães dos bairros carentes. Logo já temos mais regiões para visitar e implementar o mesmo projeto. Então já é sonho realizado, saber que estamos sendo bons exemplos em cidades vizinhas também.

PAT: Qual o teu método para dividir a vida profissional com as atividades do Rolê ?

Eu sempre procurei e ainda procuro conciliar a vida profissional da vida voluntária ao projeto, pois eu só cheguei ao grupo Role de Bike devido a minha profissão, foi a partir daí que conheci a gurizada e eles foram dialogando sobre a ideia do grupo. Como sempre digo, não tenho folga nunca, pois minha folga do trabalho eu sempre estarei com o grupo, é uma troca interessante e gratificante pra mim.

PAT: Recentemente fizeste um acompanhamento da Carreta Brinca D+. Como foram esses passeios. De onde surgiu a ideia ?

O acompanhamento da carreta surgiu dos próprios integrantes devidos aos vídeos de outras cidades sempre terem ciclistas acompanhando. A partir disso fechamos alguns combinados com os personagens da carreta para ir acompanhando de forma organizada, pois todos os integrantes do grupo tinham a autorização dos seus responsáveis para andar junto a carreta, todos os pais estavam cientes. E sempre tínhamos 2 ou 3 responsáveis maiores de idade observando eles durante o trajeto. Realizamos ainda em nome do grupo e do município a entrega de um quadro com fotos desses momentos marcantes ao pessoal da carreta que vão levar como lembrança e forma de agradecimento especial pela alegria que nos trouxeram.

PAT: Se tu pudesse sancionar um projeto, qual seria ?

Seria o que eles tanto pedem, sancionar como Lei em nosso município a Arte e Habilidade do Grau como esporte, fazendo que se integrasse no calendário de eventos oficiais do município, o Alegrete Grau Fest (evento organizado e realizado pelo nosso grupo) e que fosse realizado anualmente.

PAT: Qual a mensagem do Nylo para a juventude que gosta de um rolê de bike ?

Não tenham medo, as oportunidades são únicas, jamais deixem de aproveitar ou fazer aquilo que vocês gostam. Todos nós temos capacidade de fazer algo melhor a cada dia que acordamos, seja por nós ou pelo próximo. Sejamos mais humanos, humildes e abertos ao diálogo. Sempre podemos estar ajudando alguém, sem mesmo imaginar. O grupo Rolê de Bike é que nem coração de mãe, sempre vai caber mais um, venham vivenciar os melhores momentos conosco.

Fotos: Rolê de Bike