Nível crítico: estiagem agrava situação do Rio Ibirapuitã em Alegrete

As temperaturas altas dos últimos dias, somadas à ausência de chuva, agravam a estiagem no Rio Grande do Sul. Das 25 bacias hidrográficas gaúchas, 10 estão em estado de alerta pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente (Sema) por conta do baixo nível. As restantes estão classificadas com o selo de atenção.

Segundo informativo divulgado pela Sala de Situação da Sema, estão em alerta as bacias dos rios Santa Maria, Ibicuí, Negro, Taquari, Baixo Jacuí, Caí, Sinos, Alto e Médio Uruguai, além do Guaíba.

Já a bacia do Rio Gravataí está classificada em nível crítico, inclusive com a captação de água para agricultura e indústria suspensa desde terça-feira (28).

Em Alegrete, na semana de 22 a 29, o nível do Rio Ibirapuitã em Alegrete variou entre 80cm e 72cm (nível mínimo atingido foi 72cm), considerado crítico. Os dados são da estação fluviométrica da CPRM/ANA.

Em uma comparação com o mesmo período de 2020, o nível variou entre 127cm e 94cm (nível mínimo atingido foi 94cm). Em 2020, o menor nível observado foi 84 cm, registrado no dia 11 de março. Já, neste ano, o menor nível observado foi 72cm, registrado nesta quarta-feira (29).

Conforme dados da estação, o nível médio da semana de 22 à 29 de dezembro de 2020 foi de 108 cm. Já nesta mesma semana deste ano o nível foi de 75cm. O Rio Ibirapuitã é responsável por 40% do abastecimento do município. Também fornece água para irrigação de lavouras.

De acordo com a Defesa Civil, subiu para 61 o número de municípios gaúchos que decretaram situação de emergência por conta da estiagem. Destas cidades, seis já estão com o decreto homologado pelo governo do Estado e reconhecido pela União.

Em contato com o prefeito em exercício, Jesse Trindade, na manhã desta quarta-feira, ele destacou preocupação com o momento. À reportagem, o prefeito afirmou que acabara de sair de uma reunião entre Defesa Civil e Secretaria de Agricultura e Pecuária do Município. No entanto, somente na primeira semana de janeiro haverá publicação de decreto por conta da estiagem.

“Precisamos listar indicadores, juntar dados. Um decreto já está sendo elaborado. Vamos aguardar até a semana que vem” explicou o prefeito em exercício.