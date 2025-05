Nível do Ibirapuitã segue em elevação e ultrapassa os 12 metros

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

De acordo com os dados divulgados pela Defesa Civil, o número de famílias desabrigadas chegou a 45, totalizando 180 pessoas. Já o número de famílias desalojadas é de 78, o que representa 310 pessoas que precisaram deixar suas casas, mas foram acolhidas por familiares ou amigos.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Para o acolhimento das famílias desabrigadas, foram disponibilizados abrigos emergenciais nos seguintes locais: Ginásio do Instituto Estadual de Educação Oswaldo Aranha, Ginásio da Escola Eurípedes Brasil Milano, Ginásio da Escola Honório Lemes, Igreja Exército de Salvação e SAIA.

As ações da Defesa Civil incluem o monitoramento contínuo do nível do Rio Ibirapuitã, a retirada das famílias das áreas de risco e o encaminhamento aos abrigos previamente organizados.

A cota de atenção do rio é de 7,50 metros, enquanto a cota de alerta é de 8,50 metros. O cenário atual permanece como de inundação, conforme classificação dos desastres naturais.

A Defesa Civil de Alegrete solicita o apoio dos meios de comunicação para ampla divulgação dos números de contato para informações e pedidos de auxílio. Os telefones disponíveis são: (55) 3120-1065, (55) 99158-9544 e (55) 99956-6385.