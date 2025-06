Nível do Rio Ibicuí entra em declínio em Manoel Viana

Share on Email

No domingo (22), o nível do afluente estava em 14,04 metros, o que representa uma redução de cerca de 15 centímetros nas últimas 24 horas.

De acordo com o levantamento, 119 famílias foram atingidas pela inundação, totalizando 236 pessoas impactadas. Entre elas, duas famílias (cinco pessoas) estão desabrigadas e sendo acolhidas no ginásio Henrique Nemitz Martins, ponto de apoio disponibilizado pelo município. Outras 112 famílias, somando 232 pessoas, encontram-se desalojadas e buscaram abrigo em casas de parentes e amigos.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Os bairros mais afetados são Navegantes, Restinga, Progresso e Barragem do Itu. A Defesa Civil do município segue realizando ações de monitoramento e assistência às famílias atingidas. Equipes estão mobilizadas para prestar apoio no transporte de pertences, entrega de donativos e orientação sobre áreas de risco.

A Prefeitura de Manoel Viana reforça que doações de alimentos, roupas e materiais de higiene são bem-vindas e podem ser entregues no ginásio Henrique Nemitz Martins. A tendência é que o nível do rio Ibicuí continue em declínio nos próximos dias.

Foto: Darlei Mayer