Nível do Rio Ibirapuitã em declínio, mas situação das pessoas afetadas permanece inalterada por mais de 20 dias

Mesmo com a diminuição das águas, o número de pessoas desalojadas ou desabrigadas se mantém inalterado há mais de 20 dias.

No início da manhã de hoje(1º), o rio apresentava uma marca de 9,48 metros acima do nível norma. As consequências da inundação continuam a impactar a vida de muitos residentes.

Até o momento, um total de 266 pessoas foram afetadas pela enchente. Isso se traduz em 31 famílias, resultando em 90 pessoas desabrigadas, enquanto outras 61 famílias foram desalojadas, com um total de 176 pessoas.

Os bairros afetados incluem Vila Nova, Santo Antônio, Canudos, Macedo, Promorar, Vila Izabel e Centenário. As autoridades locais têm atuado para fornecer abrigos temporários para aqueles que foram deslocados de suas residências. Os abrigos ativos incluem o Ginásio do Oswaldo Aranha, o Antigo Posto do Bairro Macedo e o SAAIA.

Para informações adicionais e assistência, os contatos estão disponíveis através dos números (55) 3961 1707 e (55) 991589544.