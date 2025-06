Nível do Rio Ibirapuitã em queda lenta; Defesa Civil atua no acolhimento e assistência à população

Share on Email

A medição mais recente indica 12,85 metros, com vazão de 1.180 m³ por segundo. Ao meio-dia estava 12,89 metros.

O município registra, até o momento, 59 famílias desabrigadas, totalizando 199 pessoas. Outras 92 famílias, somando 364 pessoas, estão desalojadas.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Os desabrigados estão sendo acolhidos em abrigos montados em diferentes pontos da cidade, entre eles: Ginásio do Instituto Estadual de Educação Oswaldo Aranha, Ginásio da Escola Eurípedes Brasil Milano, Ginásio da Escola Honório Lemes, Igreja Exército de Salvação, SAIA, Igreja Quadrangular e Berçário Industrial.

As ações em andamento incluem o monitoramento do nível do rio, retirada de famílias das áreas atingidas, acolhimento nos abrigos ou em casas de parentes, produção e distribuição de alimentos, entrega de lonas, atendimento por equipes de saúde e campanha de arrecadação de itens de ajuda humanitária.

A Defesa Civil do município mantém plantão para atender a comunidade. Os contatos disponíveis são: (55) 3120-1065 ou (55) 99158-9544.