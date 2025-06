Nível do Rio Ibirapuitã está recuando numa média de 4 cm por hora em Alegrete

O nível Rio Ibirapuitã em Alegrete amanheceu nesta terça-feira (03) com 12m 23cm, embora ainda acima da cota de inundação, a vazão de 1.070 m3/s, diminuiu dos 1.130 da segunda-feira. Os 12m 96cm que o rio atingiu nessa enchente ainda deixa 59 famílias desabrigadas, cerca de 199 pessoas ainda permanecem nos abrigos oferecidos pela prefeitura.

Próximo das áreas inundadas são 364 pessoas, algumas estão em casa de familiares, outras em barracas ou casas-volante. A Defesa Civil contabilizou 92 famílias desalojadas no município.

Nos abrigos de acolhimento alocados no Ginásio do Instituto Estadual de Educação Oswaldo Aranha, Ginásio da Escola Eurípedes Brasil Milano, Ginásio da Escola Honório Lemes, Igreja Exercito de Salvação, SAIA, Igreja Quadrangular e antigo Berçário Industrial, são servidas três refeições e apoio da secretaria de assistência social.

No último final de semana a Prefeitura fiscalizou pontos inundados para um possível pedido de situação de emergência. Além do constante monitoramento do nível do Rio Ibirapuitã, produção e distribuição de alimentos, atendimento por técnicos da Secretaria de Promoção da Social e profissionais de saúde. Para a doação de ração aos animais e campanha de arrecadação de ajuda humanitária, a Defesa Civil disponibiliza os seguintes canais de plantão para atender a comunidade.

Telefones de contato com a Defesa Civil:

(55) 3120-1065 ou (55) 99158-9544 Adão Roberto Diretor Defesa Civil Alegrete Telefone 55999566385