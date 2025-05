Nível do Rio Ibirapuitã recua em Alegrete

Ainda no dia de ontem a Defesa Civil do município já havia constatado que o volume de águas perdia força. Nesta segunda o nível das 7h15min, era de 8,01m em cota de atenção.

Sem chuva nas últimas 48 horas e com os rios da região em níveis normais a tendência que o Ibirapuitã em Alegrete retorne ao leito normal até a quarta-feira (14). No entanto, Adão Roberto diretor da Defesa Civil na cidade continua avaliando situações de risco e prestando auxilio aos moradores das zonas ribeirinha.

Na medição das 8h15min, o nível do rio estava em 7,97m em declínio. Não há previsão de chuvas para os próximos 7 dias, o que vai colaborar para normalizar o nível do leito do Rio Ibirapuitã em Alegrete.

A Defesa Civil com uma força-tarefa com mais órgãos de segurança prestou atendimento para cinco famílias que ficaram ilhadas no interior do município, na localidade do São João. No IFFAR alunos e servidores afetados. Cerca 1.500 alunos e 200 servidores só vão retornar as atividades na próxima quarta-feira (14). Outro ponto atingido com o temporal da semana passada foi no Polo Jacaquá, 47 alunos e 15 servidores ficaram sem aula.

Contato da Defesa Civil – (55) 3120-1065 ou (55) 99158-9544 ou 55 999566385