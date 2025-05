Nível do Rio Ibirapuitã registra queda em Alegrete e segue em cota de alerta

A cota de alerta é de 8,50 metros, enquanto a cota de atenção é de 7,50 metros e a cota de inundação, 9,70 metros.

De acordo com a Defesa Civil, 120 pessoas e 25 famílias foram atingidas diretamente pela elevação do nível do rio. Não há registro de famílias ou pessoas desabrigadas até o momento. No entanto, 150 alunos residentes nos alojamentos do Instituto Federal Farroupilha (IFFAR) precisaram ser realocados, caracterizando-se como desalojados.

Cinco famílias ficaram ilhadas na localidade do São João, na zona rural do município. Além disso, 1.500 alunos e 200 servidores do IFFAR foram afetados, bem como 47 alunos e 15 servidores do Polo Jacaquá.

Foram registradas ocorrências de destelhamento em prédios públicos, incluindo o IFFAR, o Polo Jacaquá e o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Alegrete, além de destelhamentos e alagamentos em residências.

Equipes da força-tarefa municipal realizaram corte de árvores, vistorias e distribuição e colocação de lonas para a população atingida com as chuvas intensas na quinta e sexta-feira(9).

As áreas afetadas incluem os bairros e localidades: Dr. Romário, Ayrton Senna 1, Nossa Senhora da Conceição, Anita Garibaldi, Maria do Carmo, Segabinase, Macedo, Vera Cruz, Prado, Vila Nova, Canudos, Rui Ramos, Vila Izabel, São João, Medianeira, Tancredo Neves, Centenário, Ibirapuitã, Promorar, Assunção, Restinga, Porto dos Aguateiros e Rincão do 29.

A força-tarefa mobilizada envolve a Defesa Civil, Exército, Corpo de Bombeiros, Secretaria de Agricultura, Secretaria de Infraestrutura, Parque de Máquinas, Secretaria de Desenvolvimento Social, Gabinete do Prefeito, Guarda Municipal, Secretaria de Segurança e o setor de Iluminação.

Contatos da Defesa Civil: (55) 3120-1065, (55) 99158-9544 ou (55) 99956-6385.