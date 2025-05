Nível do Rio Ibirapuitã sobe para 12,54m e situação segue crítica

Alegrete enfrenta uma nova situação de calamidade pública em razão da elevação do nível do Rio Ibirapuitã, que na medição mais recente, às 8h, chegou a 12,54 metros, bem acima da cota de inundação de 9,70 metros. Com o aumento das águas, foram registrados 191 desabrigados, totalizando 57 famílias, que tiveram que ser retiradas de suas casas e encaminhadas para os abrigos montados pela Prefeitura Municipal. Além disso, há 351 pessoas desalojadas, integrantes de 88 famílias que, mesmo sem abrigo formal, precisaram deixar suas residências.

Os pontos de acolhimento estão funcionando no Ginásio do Instituto Estadual de Educação Oswaldo Aranha, Ginásio da Escola Eurípedes Brasil Milano, Ginásio da Escola Honório Lemes, Igreja Exército de Salvação, SAIA e Igreja Quadrangular.

As equipes da Defesa Civil e demais órgãos municipais seguem atuando de forma ininterrupta em três frentes principais: monitoramento do nível do rio, retirada das famílias em áreas de risco e acolhimento nos abrigos.

A Defesa Civil reforça o pedido de apoio da população e, especialmente, dos meios de comunicação para a ampla divulgação dos números de contato para emergências e orientações:

📞 (55) 3120-1065

📱 (55) 99158-9544

📱 (55) 99956-6385

A situação exige atenção contínua e colaboração coletiva para garantir a segurança da população atingida pelas cheias. As autoridades seguem em alerta, acompanhando a previsão do tempo e a evolução do nível do rio.