No Carisaúde você encontra a especialidade médica Otorrinolaringologista

Você sabe o que trata um Otorrino?

O Dr. Eduardo Rodrigues Gonçalves é parceiro do Carisaúde desde o ano de 2019 e atende no Hospital Santa Casa de Alegrete.

O Otorrino, como muitas vezes é chamado, é o médico que é capacitado para diagnosticar doenças no ouvido, nariz e garganta. Entre as funções que o especialista avalia, estão: audição, respiração, voz, saúde das cordas vocais e deglutição.

Mas você sabe em qual momento deve procurar um otorrino? O Carisaúde vai lhe explicar!

Normalmente, o médico otorrino entra em cena após ser indicado por outro médico que detectou alguma doença no ouvido, nariz ou garganta. Esse profissional pode ser um clínico geral, um pediatra ou até um geriatra.

Nas crianças, as doenças mais comuns são as otites (dor de ouvido) e as amigdalites (inflamações da garganta). Na fase adulta, a rinite é a mais prevalente, seguida de sinusite.

Já nas pessoas idosas as doenças mais comuns estão relacionadas a surdez e aos distúrbios de equilíbrio.

No entanto, o otorrino deve ser procurado sempre que algum desses sintomas surgirem:

• dor para engolir ou de garganta;

• dor no ouvido ou no nariz;

• ronco;

• zumbidos;

• dificuldade auditiva ou surdez;

• falta de equilíbrio;

• sangramento ou pus nos ouvidos, garganta ou nariz;

• tontura ou visão escurecida;

• rouquidão; e

• alergia das vias respiratórias.

Prevenir é melhor do que remediar.

É fundamental procurar um otorrinolaringologista não apenas ao notar algum desconforto, mas também para prevenir doenças.

Muito mais do que cuidar de inflamações, a otorrinolaringologia trata algumas das funções e dos sentidos mais importantes do corpo humano para uma vida saudável: o olfato, a fala, a respiração, a audição e o equilíbrio. Por esse motivo, assegurar o bom desempenho destas funções é primordial para garantir a saúde e o bem-estar de cada pessoa e aqui no Carisaúde você encontra o Dr. Eduardo, nosso Otorrino, sempre pronto para lhe cuidar com toda a atenção que você merece.

