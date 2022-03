No Dia água, 22 de março, o Aquífero Guarani vai estar em pauta

O Dia Mundial da Água, realizado anualmente em 22 de março, tem como objetivo promover a reflexão sobre a importância da água e do gerenciamento sustentável dos recursos hídricos.

O tema de 2022 é “Águas subterrâneas: Tornando o invisível visível“. Embora escondidas sob os nossos pés, as águas subterrâneas enriquecem as nossas vidas, apoiando o abastecimento de água potável, sistemas de saneamento, agricultura, indústria e ecossistemas. Em muitos locais, ocorre exploração sem planejamento, além da poluição das águas subterrâneas. É necessário visibilizar essas águas “invisíveis” para que possa ser melhor gerenciada por todos (UN Water, 2022).

Alegrete está sobre o Aquífero Guarani, uma das maiores reservas de água doce subterrânea do mundo. Recentemente passamos por uma das maiores secas dos últimos anos, sabendo que no subsolo tem água e que depende de perfuração, que com a terra seca, não é possível. Isso torna nossas terras agriculturáveis em quase toda extensão do Município.

O aquífero Guarani é uma reserva subterrânea de água doce localizada em países da América do Sul, abrangendo áreas de Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Ele é uma das principais reservas de água doce do mundo. Tem como característica a presença de grande disponibilidade hídrica mediante a entrada de água no sistema subterrâneo.

Ele é formado por estruturas litológicas diversas, com destaque para os basaltos. O aquífero Guarani tem grande importância econômica e ambiental, porém vem sofrendo diversos impactos da ação humana, como a poluição do solo e da água.

Um aquífero é um grande reservatório de água localizado sob a superfície dos continentes. Se forma nos poros dos sedimentos e das rochas que os compõem e corresponde a aproximadamente 97% de toda água doce e líquida do planeta – não considerando oceanos e geleiras.

Anualmente, o tema do Dia Mundial da Água é selecionado pela UN-Water em consulta às demais organizações da ONU que compartilham interesse no enfoque daquele ano. O tema também está alinhado com o foco do Relatório Mundial sobre o Desenvolvimento da Água coordenado pelo Programa Mundial de Desenvolvimento da Água da UNESCO (World Water Development Programme – WWAP) em nome da UN Water.

A Assembleia Geral das Nações Unidas declarou, por meio de resolução, que a partir de 1993, anualmente, o dia 22 de março seria celebrado como Dia Mundial da Água. O intuito é que nessa data sejam realizadas atividades para promover a conscientização do público por meio de atividades relacionadas à conservação e ao desenvolvimento dos recursos hídricos.

Com informação mundoeducacaouol