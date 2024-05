No Dia das Mães, esposas de militares do 12º BE fazem um gesto de solidariedade em Alegrete

No domingo do Dia das Mães, um gesto de solidariedade aqueceu corações em meio ao frio da adversidade provocada pela calamidade pública que assola o Rio Grande do Sul.

Esposas dos militares do 12º BE Cmb Bld uniram-se em uma missão de compaixão e empatia. Juntas, realizaram a triagem de suprimentos que serão encaminhados para os mais necessitados na região do Vale do Taquari.

Saveiro fica semidestruída em choque com árvore na Alexandre Lisboa

Foram arrecadados cerca de 500 peças de roupas masculinas, femininas e infantis, 50 pares de calçados, 10 cobertores e material de higiene, tudo em um esforço conjunto de ajuda humanitária.

Fotos: 12º BE