Luciano, que trabalhava na Peruzzo da Barros Cassal, estava aproveitando suas merecidas férias e celebrava seu aniversário de 52 anos naquela data.

Arnaldo Toledo, guarda municipal e irmão de Luciano, compartilhou com pesar os planos que tinham para celebrar o aniversário do irmão em casa. No entanto, o destino reservou um desfecho cruel. Enquanto se dirigia para a comemoração, Luciano foi vítima de um infarto fulminante nas proximidades da Escola Lions Clube, na Rua Alberto Pascoaline.

Apesar dos esforços dos moradores locais e do socorro do SAMU, Luciano não resistiu e faleceu no local. “O que podemos fazer nesse momento? Somente pedir a Deus que o acolha e nos conceda a força interior para superar essa dor tão avassaladora”, disse Arnaldo.

Nas redes sociais, as homenagens a Luciano Toledo se multiplicaram. Amigos, familiares e conhecidos compartilharam suas memórias e palavras de conforto, destacando a bondade, a simpatia e a generosidade que marcaram a vida de Luciano.

Sua partida repentina deixou um vazio imenso no seu vasto círculo de amigos. Luciano Toledo será lembrado não apenas por sua contribuição no trabalho e por sua celebração da vida, mas também pelo impacto positivo que deixou em cada pessoa que teve a sorte de cruzar seu caminho.