No dia do aniversário, motofretista devolve carteira perdida com quase dois mil reais

O motofretista, Fabiano Ferrão Paim, de 39 anos, deu um exemplo de honestidade ao encontrar uma carteira cheia de dinheiro em Alegrete.

Preocupado, ele colocou uma postagem nas redes sociais para divulgar o nome do dono do dinheiro. Além de documentos e cartões, na carteira havia R$ 1.900,00.

Na noite do dia(9), a reportagem esteve em uma Bombonierie na Avenida Assis Brasil. O proprietário, Luis Grando, estava perplexo com o que havia presenciado mais cedo. Ele iniciou o diálogo dizendo que, há quase 30 anos de trabalho com o público, nunca tinha se deparado com uma atitude honesta como do trabalhador.

A gratidão é sempre um gesto nobre que engrandece quem reconhece e quem recebe

O empresário segue a narrativa ao destacar que durante à tarde um cliente entrou em sua bombonierie para comprar dois pacotes de suco. Porém, ao sair antes de entrar no carro, derrubou a carteira com documentos, cartões e o dinheiro. Apenas um tempo depois percebeu que a carteira não estava com ele e ligou para o dono do estabelecimento comercial onde esteve questionando se não tinha esquecido no balcão. Mas, ao procurar, Luis Grando, no primeiro momento, nada encontrou.

Fabiano ao perceber a movimentação e, sem respostas do dono da carteira através da mensagem no Facebook, ele já tinha tentado contato, questionou o que estava acontecendo e perguntou se a carteira que estavam procurando não seria uma que havia localizado perto da tele que fica quase ao lado da bombonierie.

Fabiano e outro colega da tele-moto tinham enviado mensagem através do Messenger para o proprietário da carteira em razão do nome da Carteira Nacional de Habilitação.

” Quando eu vi a carteira, percebi que tinha dinheiro e não era pouco. Mas a única coisa que pensei foi em ver o nome na CNH para tentar identifica-lo. Sei que a vida é feita de oportunidades e a minha é de trabalhar corretamente. Era minha obrigação fazer o que fiz” -disse o motofretista que completa um ano de empresa neste dia 10 de setembro.

Além da generosidade e da boa ação, o empresário ficou encantado ao saber que o motofretista estava de aniversário naquele dia, mas o presente foi muito maior para o dono da carteira. ” Ele poderia ter se aproveitado e não o fez, teve um gesto que enaltece a os princípios do bem e demonstra que, diante de tanta descrença, ainda temos pessoas do bem, que fazem tudo valer a pena” informou.

“Para ter esse valor trabalho mais de 13 dias para faturar algo semelhante. Mas, a verdade sempre compensa. Não pensei em ficar porque Deus é nosso maior conselheiro. Quando jovem fiz algumas coisas que não me definem hoje” comentou o tele.

Para encerrar, Luis Grando acrescentou que, em mais de 25 anos trabalhando com público, centenas de carteiras se perderam mas nenhuma retornou com os valores.

O motofretista reside no bairro Maria do Carmo com esposa e a enteada.

Neste período de pandemia em que o emprego e a honestidade também são itens raros, mais um exemplo de retidão.

A carteira foi restituída ao dono. A tele-entrega onde Fabiano trabalha (Apressadinha) e a bombonierie ficam na Avenida Assis Brasil.