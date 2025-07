No Dia do comerciante, uma constatação: a atual fase é de vendas em baixa, dizem

No dia do comerciante, a maioria das pessoas que trabalham com o segmento dizem que estão vivendo um momento difícil em Alegrete.

O dono de uma empresa sólida, inclusive com filial em Alegrete e uma loja em Manoel Viana, Silvio Gedel, da Casa de Carne Santo Antônio, explica que caíram as vendas de carnes nos últimos meses. A nossa economia depende do agro e com esta queda na safra de soja diminuíram as vendas, porque sem renegociação de dívidas a situação ficou bem difícil, considera. Ele diz que se alguém separava 100 reais para comprar de carne usa o mesmo valor e leva menos hoje, porque o produto subiu.

Cristina, do Butiquim Café, há 33 anos no ramo de restaurante, dando continuidade a atividade de sua mãe se diz preocupada, porque o movimento segundo ela está pior que na pandemia e a queixa que ouve é que falta dinheiro na cidade.

Quem paga aluguel a situação é ainda pior, porque os preços não baixam e os custos para se manter um comércio e colaboradores se mantém elevados, devido a carga de impostos que se paga no Brasil, considerou a dona de uma loja de confecções da Rua Dos Andradas .

A massagista e depiladora, Regina Cambraia, que tua no ramo há 30 anos deixou o aluguel e levou a atividade para sua casa. Ela comenta que antes com 200 reais comprava bastante coisa no mercado, agora leva uma sacolinha de produtos. -Não está fácil para o comércio em geral, considera. -A prioridade das famílias é o alimento e as contas básicas, atesta