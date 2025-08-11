No Dia do Estudante, professora de Alegrete homenageia aqueles que dão sentido ao ato de ensinar

É também um momento para refletir sobre o papel da educação na construção de uma sociedade mais crítica, esclarecida, justa e desenvolvida.

O ato de ser estudante e de frequentar o ambiente escolar vai além de assistir aulas e realizar avaliações. Trata-se de um processo afetivo e socializador, marcado pela convivência diária e pelo crescimento emocional.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Estudar é um ato de coragem, uma busca por transformação pessoal e coletiva. O estudante carrega consigo o poder de mudar a própria realidade e, ao mesmo tempo, impactar o mundo ao seu redor, contribuindo para um futuro mais equilibrado e consciente. Neste dia, é essencial reconhecer o esforço, a dedicação e os desafios enfrentados por quem trilha o caminho do conhecimento — caminho que também é repleto de sonhos, perspectivas e vontade de construir algo melhor para si e para o planeta. Isso é especialmente significativo em um país onde o acesso à educação de qualidade ainda é desigual.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Ser estudante, no contexto em que vivemos, é um grande ato de coragem e resiliência. Afinal, quando estudamos, não nos preparamos apenas para conquistas individuais, mas também para contribuir com a comunidade e o meio em que vivemos. É um esforço contínuo e profundamente enriquecedor.

Com carinho e orgulho, a Escola Estadual de Ensino Fundamental Osvaldo Dornelles parabeniza todos os estudantes do nosso município.

Rosane Tolfo é professora desde o início de 1988 e, neste Dia do Estudante, presta uma homenagem carregada de pedidos de bênçãos, perseverança, saúde e alegria aos nossos educandos, para que o aprendizado seja a garantia de um futuro melhor para eles, suas famílias e toda a sociedade.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

“O sorriso de um aluno sempre me inspira, pois transmite pureza, encantamento e esperança. Quando entro na sala de aula, sinto uma energia muito forte e uma vontade imensurável de ensinar, para que o conhecimento lhes dê capacidade e habilidades de enfrentamento diante de todas as vivências”, afirma a professora.

Atualmente, Rosane atua na Escola Estadual de Ensino Fundamental Osvaldo Dornelles.