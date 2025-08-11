No Dia do Estudante, professora de Alegrete homenageia aqueles que dão sentido ao ato de ensinar

Hoje, 11 de agosto, celebramos uma data de grande relevância, que vai muito além de homenagear quem está em processo de aprendizagem.

11 de agosto de 2025 Vera Soares Pedroso

É também um momento para refletir sobre o papel da educação na construção de uma sociedade mais crítica, esclarecida, justa e desenvolvida.

O ato de ser estudante e de frequentar o ambiente escolar vai além de assistir aulas e realizar avaliações. Trata-se de um processo afetivo e socializador, marcado pela convivência diária e pelo crescimento emocional.

Estudar é um ato de coragem, uma busca por transformação pessoal e coletiva. O estudante carrega consigo o poder de mudar a própria realidade e, ao mesmo tempo, impactar o mundo ao seu redor, contribuindo para um futuro mais equilibrado e consciente. Neste dia, é essencial reconhecer o esforço, a dedicação e os desafios enfrentados por quem trilha o caminho do conhecimento — caminho que também é repleto de sonhos, perspectivas e vontade de construir algo melhor para si e para o planeta. Isso é especialmente significativo em um país onde o acesso à educação de qualidade ainda é desigual.

Ser estudante, no contexto em que vivemos, é um grande ato de coragem e resiliência. Afinal, quando estudamos, não nos preparamos apenas para conquistas individuais, mas também para contribuir com a comunidade e o meio em que vivemos. É um esforço contínuo e profundamente enriquecedor.

Com carinho e orgulho, a Escola Estadual de Ensino Fundamental Osvaldo Dornelles parabeniza todos os estudantes do nosso município.

Rosane Tolfo é professora desde o início de 1988 e, neste Dia do Estudante, presta uma homenagem carregada de pedidos de bênçãos, perseverança, saúde e alegria aos nossos educandos, para que o aprendizado seja a garantia de um futuro melhor para eles, suas famílias e toda a sociedade.

“O sorriso de um aluno sempre me inspira, pois transmite pureza, encantamento e esperança. Quando entro na sala de aula, sinto uma energia muito forte e uma vontade imensurável de ensinar, para que o conhecimento lhes dê capacidade e habilidades de enfrentamento diante de todas as vivências”, afirma a professora.

Atualmente, Rosane atua na Escola Estadual de Ensino Fundamental Osvaldo Dornelles.

