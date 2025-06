No dia dos namorados, a Nativa e o PAT vão premiar muitos casais; veja como participar

No Dia dos Namorados, a Nativa FM e o Portal Alegrete Tudo irão realizar uma promoção denominada “Amor, Meu Grande Amor”. Os dois veículos irão invadir os bairros de Alegrete com as chamadas telemensagens em forma de homenagem aos casais.

No período da manhã, duas dessas atividades serão realizadas nos bairros do “Baita Chão”. Além da telemensagem, o casal homenageado receberá um buquê de flor da Casa Di Fiori, chocolates e uma noite na suíte do Motel Daponti para aproveitar e ascender a chama do amor neste dia 12 de junho.

Durante a programação, diversas pessoas poderão mandar recados para seus namorados ou namoradas. Casais de todos os bairros e do interior do município interagirão com os locutores da emissora e expressaram todo o seu sentimento no dia 12 de junho. Os ouvintes que participaram da promoção e que contam suas histórias relacionadas ao Dia dos Namorados concorrem a pizzas da Vêneto Pizzas e Massa.

No ano passado, a promoção foi uma explosão de sucesso. As telemensagens invadiram os bairros de Alegrete e causaram uma grande repercussão. Casais como, Kirc Arnould e Lucia Maiele, Maurício Pereira e Quelen Ribeiro, Itamar Dávila e Vanessa Moraes, Wemerson Melo e Daniela Pereira, receberam uma carinho especial da Rádio Nativa e do Portal Alegrete Tudo.

Então não fique de fora dessa grande programação e participe pelo WhatsApp da Rádio Nativa (55) 3422-2286 e concorra a esses grandes prêmios. Feliz Dia dos Namorados a todos os casais e que a felicidade predomine em todos.