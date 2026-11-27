Neste dia 27 de novembro é o Dia Nacional de Combate ao Câncer no Brasil, instituído pela Portaria GM nº 707/1988 do Ministério da Saúde para ampliar a conscientização sobre prevenção e diagnóstico precoce.

Duas pacientes que se tratam e hoje estão bem relatam como enfrentam a doença. Não é fácil para ninguém receber um diagnóstico de qualquer tipo de doença, diz Tania Almeida que recebeu em setembro de 2024 o resultado da sua biopsia linfoma não hodgkin.

“Confesso que na hora fiquei sem acreditar, chorei muito, a angústia é a tristeza tomou conta de mim, sem saber por onde começar. Comecei a rezar, olhei para meu netinho que estava com 2 mesinhos e pedia a Deus que me desse a chance de viver para ver ele crescer e que eu precisava também cuidar dos meus pais.



E neste momento conta que sentiu que Deus estava com ela, pois se fortaleci nas orações e não deixou de acreditar na cura. E veio o tratamento, com as quimioterapia, caiu meu cabelo, fiquei careca ( confesso que não foi fácil quando tive que raspar a cabeça) mas logo, logo me acostumei .

Hoje continuo com meu tratamento, faço medicação mas graças a Deus tudo dando certo. “Agradeço de coração ao Dr Eduardo Pereira da Costa e a equipe da Santa Casa que foram incansáveis comigo.

Atualmente Tânia faz seu tratamento no HUSM no qual tem muita gratidão por toda a equipe médica e enfermagem, sempre com o apoio e atenção que precisa. A família e amigos, também são meus suportes fundamentais com as orações e sempre perto de mim,

“Quero deixar uma mensagem a todas as pessoas que enfrentam o câncer para que nunca desanime, tenham força, fé e coragem para lutar, porque quem tem Deus no coração a Vitória é certa”.

Estamos com um grupo maravilhoso de mulheres que enfrentam ou enfrentaram este problema, onde nos reunimos para conversar, trocar ideias, tomar chá, chimarrão, enfim, um grupo de apoio que só trás Alegria, cita Tânia Almeida.

Outra que enfrenta o tratamento pela segunda vez é a produtora de leite, Juliana Pedroso Soares de 49 anos. O primeiro choque de que estava com câncer de mama foi ao 37 anos. “É algo indescritível o que sentimos ao saber o diagnóstico, “eu paralisei, chorei muito pensei nos dois filhos que ainda eram pequenos, no esposo e em toda a família. Foram dias de angústia para passar pelo demorado tratamento fora de Alegrete com as quimio e rádios, até o médico dar alta e dizer que estava curada, porém nunca me faltou apoio da família, orações de todos e muita fé de que venceria uma batalha tão grande”, atesta.

Sempre atenta a prevenção de consultas e exames, Juliana e daquelas pacientes que faz tudo certinho e em março de 2025, novamente foi surpreendida. Depois de 10 anos e de uma mamografia de rotina soube que o câncer havia voltado na outra mama- a esquerda. Mesmo tendo passado por todo tratamento novamente foi um impacto, pois já estava mais velha e sabia toda luta que é enfrentar o tratamento mais uma vez, relata. Começou uma corrida contra o tempo, fazer a cirurgia em agosto de 2025 que, segundo ela não foi invasiva e quando foram retirados cinco nódulos, sendo dois malignos. E o pior foi quando depois de um exame mais apurado em Porto Alegre, um dia antes de seu aniversário, em 3 de outubro do ano passado, ficou sabendo que o câncer estava com metástases ósseas. Isso a abateu muito, foi impactante e o marido que estava ao seu lado no consultório desabou a chorar. “Sigo dia após dia, batalha após batalha e com minha fé inabalável com o tratamento. Juliana conta que passa um filme na cabeça, sendo impossível conter as lágrimas e se perguntar: será que vou ver meu filho formado, será que verei meus netos?

Relatos como estes demonstram o quanto quem enfrenta o câncer tem que ser forte, ter apoio da família, às vezes, de algum profissional para enfrentar uma doença tão temida, e que mesmo com todo o avanço da ciência ainda faz milhares de vítimas no Brasil a cada ano.

A psicóloga Anelise Scarton explica que normalmente o diagnóstico de câncer causa a sensação de finitude, desespero e desamparo. No entanto diz que torna-se necessário compreender que a ciência evoluiu bastante e diversos tumores são considerados doenças crônicas, tendo em vista a eficácia do tratamento disponível

Além disso ela lembra que a ansiedade, também, pode ocorrer com frequência, nas pessoas afetadas pelo câncer, diante das incertezas do futuro, preocupação com os filhos, trabalho, dinheiro e as demais questões de cada indivíduo.

Neste contexto, acredita que o suporte psicológico é fundamental, levando em conta a adaptação ao novo cotidiano para seguir o tratamento, compreendendo as fases das suas emoções e acomodar cada sentimento.

A psicóloga diz que é importante saber que toda adaptação, principalmente quando abordamos uma doença como o câncer, requer a elaboração do luto, apresentando fases essenciais para aceitação do fenômeno em questão.

Sendo assim, existe aquela primeira sensação, de negar a situação para diminuir o impacto. Na segunda fase, a pessoa sente culpa e pensa que poderia ter mudado o desfecho. Já na terceira, sente raiva e frustração pela ocasião. Na quarta fase, há negociação, faz promessas e tenta reverter o acontecimento. Mais adiante, o indivíduo sente tristeza pela mudança (saúde/doença). No final, aceita e compreende a alteração e começa a olhar para o futuro.

Na conjuntura, a acomodação dos sentimentos permite que a pessoa administre os abalos, conflitos e seja otimista para encontrar o equilíbrio e seguir o caminho, salienta Anelise.

Principais medidas de prevenção

Evitar tabaco e álcool: não fumar e reduzir ou evitar bebidas alcoólicas diminuem o risco de diversos tumores.

Alimentação e peso corporal: priorizar alimentos naturais ou pouco processados (frutas, verduras, legumes, feijões e cereais) e manter o peso adequado.

Atividade física: praticar exercícios regularmente na rotina diária.

Vacinação e proteção: manter em dia as vacinas contra HPV e hepatite B, evitar exposição excessiva ao sol e proteger-se de agentes cancerígenos no ambiente de trabalho.

Diagnóstico precoce: observar alterações persistentes no corpo e realizar exames de rastreamento indicados