No domingo chuvoso, o Dia das Mães foi calmo no Cemitério Municipal

No Dia das Mães, o PAT realizou uma visita ao Cemitério Público Municipal de Alegrete. Durante a manhã e início da tarde, o movimento foi descrito como calmo por alguns trabalhadores que atuavam na venda de flores no local.

Fernando Mattive, um dos vendedores, mencionou que sua venda se concentra em datas específicas, como o Dia das Mães, Finados e Dia dos Pais. Nádia da Costa, que trabalha diariamente há mais de 30 anos em frente ao cemitério, não apenas vende flores, mas também se encarrega da limpeza das capelas e outros serviços.

Jorge Muruci e sua esposa Cátia Rios têm uma trajetória de mais de 28 anos na venda de flores. Assim como os outros, Cátia observou que este ano teve menos movimento do que o habitual, sugerindo que o clima chuvoso pode ter contribuído para isso. Ela também notou uma queda nas vendas diárias de flores.

Por volta das 15h, as alamedas do cemitério viam um público discreto: algumas famílias em oração, outras com flores, e aqueles que aproveitam o momento para reflexão e, por vezes, se surpreendem ao verem túmulos de pessoas conhecidas que já partiram, como relatou Patricia Busnelo, acompanhada pelo esposo. Patricia compartilhou que visitaram o cemitério não só no Dia das Mães, mas também durante a semana para limpeza. A mãe dela faleceu durante a pandemia e ela descreveu aquele período como doloroso, marcado por despedidas difíceis.

Entre os que visitaram o cemitério, é evidente o sentimento de solidão e saudade, características marcantes dessas ocasiões. Este ano, muitos não puderam desfrutar do tradicional churrasco na casa materna, como mencionou Ronaldo da Cruz, cuja mãe faleceu há pouco mais de três meses devido a um infarto. Ele recordou como sua mãe adorava ter todos os filhos reunidos em casa e como isso a deixava feliz.

Nesse contexto, o Dia das Mães se torna um momento não apenas de celebração, mas também de reflexão e memória para aqueles que já partiram, deixando saudades e um legado de amor e cuidado.