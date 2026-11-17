No Novembro Azul – mês que da ênfase aos cuidados da saúde dos homens em relação a exames de prevenção a saúde de próstata, uma oportunidade para agilizar quem aguarda os exames pelo SUS, na Rede Municipal de Saúde, a Secretaria vai realizar uma ação especial no próximo dia 20 de novembro.

A Secretária de Saúde, Heilli Temp, informou que a ação será no CER II, no feriado do dia 20 pela manhã e a tarde, com a realização de ecografias da próstata. Ela diz que 100 homens que aguardavam os atendimentos foram contatados pela Secretaria para realizar os exames nesta próxima sexta-feira- Feriado da Consciência Negra.

A Liga Feminina de Combate ao Câncer mantm, neste Novembro Azul, um trabalho especial com exames para homens que desejam realizar exames preventivos.