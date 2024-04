No final de março, Cavalgada homenageia mulheres no Mariano Pinto

​​​​​​​No último final de semana, a localidade do Mariano Pinto em Alegrete foi palco de um evento marcante: a 2ª Cavalgada das Mulheres, uma iniciativa do CTG Sentinela do Ibicuí. Com o intuito de celebrar e homenagear as mulheres, o evento contou com a presença de diversos membros da comunidade, incluindo os vereadores Dileusa Alves e Cleo Trindade, ao lado da patroa do CTG, Idelcina Noetzold. Participou também, a assistente parlamentar, Cassiana Messa, representando o vereador Luciano Belmonte.

Vereadores Dileusa Alves e Cléo Trindade com a patroa do CTG Idelcina Noetzold

Em meio às atividades do mês da mulher, a cavalgada se destacou como um momento especial de celebração e reconhecimento. A vereadora Dileusa Alves ressaltou a relevância da iniciativa para as comemorações do mês da mulher. “Embora o dia internacional da mulher seja oficialmente celebrado em 8 de março, é fundamental que as homenagens e reconhecimentos se estendam ao longo do mês, refletindo a importância contínua da luta pela igualdade de gênero e pelo empoderamento feminino”, destacou a vereadora.

Durante a cavalgada, as mulheres presentes foram celebradas e honradas por sua contribuição para a cultura gaúcha e para a comunidade de Alegrete. A iniciativa do CTG Sentinela do Ibicuí é mais um exemplo de como a comunidade local está engajada em celebrar e valorizar as mulheres.

Elaine Noetzold Londero, que mora na localidade, é uma das incentivadoras desta atividade para valorizar quem vive e trabalha na área rural de Alegrete.

Com informações da assessoria de comunicação da Câmara de Vereadores.