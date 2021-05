No final de semana, dois pacientes graves com Covid foram removidos pela Uniair para Porto Alegre

Compartilhe















O trabalho foi muito intenso no final de semana para as equipes da empresa Uniair com apoio da Unimed Alegrete.

Duas transferências foram realizadas pelo transporte aeromédico(UTI aérea), para Porto Alegre. A primeira foi no sábado e a segunda no domingo(16). Os dois pacientes em estado delicado, estão com quadro de infecção relacionada à Covid-19 e inspiram muitos cuidados.

O paciente de sábado, fez uso de muito oxigênio, o que deixou o translado mais delicado, principalmente, por um trecho até o aeroporto que, segundo os profissionais, está em péssimas condições. “É um pequeno trajeto que é feito pela estrada de chão, mas as condições são precárias”- acrescentam.

Na equipe que atuou pela Unimed, em apoio à Uniair., estavam Júlio Arrussul, Valdir Knierim e Fábio. Essas transferências evidenciam o quanto o coronavírus está contaminando e a pandemia tem ainda um longo caminho até estar sob controle, enquando isso os cuidados em relação a todos os protocolos sanitários continuam indispensáveis. Muitos casos, são graves e o vírus é muito presente, por mais que a vacina esteja em andamento, mas ela não é 100% eficaz. As pessoas podem se contaminar, mesmo vacinadas com as duas doses.

Atualmente, conforme o último Boletim Epidemiológico, em Alegrete são 9.825 casos confirmados, com 9.337 recuperados, 269 ativos (257 estão ativos em isolamento domiciliar e 12 hospitalizados positivos de Alegrete) e 219 óbitos.

Foram realizados, até o momento, 30.688 testes, sendo 20.785 negativos, 9.825 positivos e 78 aguardando resultado. Em observação com síndrome gripal são 728 pessoas.