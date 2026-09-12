No mês do gaúcho, Alegrete respira tradição na música, gastronomia e costumes

Quando o mês de setembro entra, em Alegrete parece que ocorre uma transformação na cidade, pela chegada da Primavera que marca um novo tempo, mas sobretudo por este forte apelo às tradições gaúchas no Município. A cidade, com 13 CTgs e uma infinidade de piquetes movimentam o comércio de pilchas, veterinárias, aluguel de cavalos e costureiras que se envolvem neste que o maior evento tradicionalista da cidade.

A bandeira do Rio Grande do Sul passa a ser vista em vários locais, como o símbolo máximo do Estado que se veste com as cores verde, amarelo e vermelho para celebrar o mês farroupilha no Município.

Outro setor que aumenta as vendas neste mês é o das veterinárias com o comércio de alfafa, rações e produtos para os cavalos. Quem participa dos Festejos, especialmente das cavalgadas e desfile, vem cuidando dos animais há meses, para que eles estejam com o pelo bonito ao passar na praça Getúlio Vargas, no dia 20 de setembro, o ponto máximo dos Festejos.

“É um amor sem explicação, comenta o jovem Pablo Siqueira, pois ser gaúcho é um sentimento que só quem nasce aqui sabe como é. Esperamos pelo setembro, pois amamos as nossas tradições – comida, chimarrão e músicas. Cavalgar é uma paixão telúrica, para isso cuidamos de nossos cavalos com um dedicação ainda mais especial neste mês”, diz.