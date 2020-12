No Natal da pandemia pouco movimento nas ruas e locais públicos

Compartilhe















Neste dia 25 de Dezembro, nenhum flagrante foi realizado na Delegacia de Polícia de Alegrete. De acordo com os plantonistas, as ocorrências registradas foram relacionadas à violência doméstica e lesão corporal, todas simples. O movimento na Delegacia também foi tranquilo. Já a Brigada Militar, atendeu vários chamados de desavenças, perturbação da tranquilidade e violência doméstica.

Durante o dia, o cenário nas ruas de Alegrete era de pouco movimento, praças, parques, entre outros locais que, mesmo diante do Decreto que proíbe a permanência de pessoas, estavam quase desertos. A manhã e a tarde foram de temperaturas elevadas com máxima de 36°C. Já no final da tarde a chuva de aproximadamente uma hora deixou a temperatura bem agradável.

Em razão da pandemia, neste ano, não foram realizados os eventos que são tradicionais nesta data.