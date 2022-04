No primeiro trimestre do ano foram recolhidas mais de 4,1 toneladas de lixo eletrônico

Share on Email

A Prefeitura de Alegrete, por meio da Secretaria de Meio Ambiente (Semmam), em parceria com a Natussomos, realizou a coleta de 4,1 toneladas de resíduos eletrônicos no primeiro trimestre de 2022. Em 2021, foram coletadas mais de 46 toneladas. Os resíduos foram encaminhados para reciclagem, deixando de ser descartados de maneira incorreta no meio ambiente, tendo em vista que possuem em sua composição metais perigosos de difícil degradação, que dão origem a graves problemas ambientais caso o descarte seja realizado de forma incorreta.

A Semmam possui parceria com a empresa Natussomos desde 2017, a qual não acarreta custos para o município. Desta forma, são realizadas campanhas bimestrais, onde durante o dia determinado, as coletas ocorrem das 08h às 16h, na Av. Freitas Valle, lateral do Centro Cultural Adão Ortiz Houayek.

DESCARTE DIÁRIO

Quem optar pelo descarte fora o dia da campanha, pode se dirigir até a sede da Secretaria, em seu horário de funcionamento, das 7h30 às 13h30, na Av. Assis Brasil, 930 e fazer a entrega dos seus resíduos. Também há a possibilidade de descarte através do agendamento via e-mail: meioambientealegrete@gmail.com, ou pelo telefone: 3961-1682.