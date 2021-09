No Setembro Amarelo, jovem é salva na Ponte por Guarda Municipal e ciclista

Ela estava na Ponte Borges de Medeiros no final da manhã de segunda-feira(27) e foi agarrada pela perna e braço. Na sequência, com o auxílio do Sistema de videomonitoramento, a Brigada Militar, Guarda Municipal, Samu Mental e Bombeiros também estiveram no local par apoiar na ocorrência.

Salvamento Ponte Borges de Medeiros

A reportagem do PAT conversou com o guarda municipal, Nilso Veiga Anacleto, que estava a caminho do trabalho, de bicicleta e passou pela Ponte Borges de Medeiros, no momento do ocorrido. Ainda, muito emocionado, ele disse que um outro ciclista que estava logo atrás também foi responsável pelo salvamento da jovem.

De acordo com o servidor municipal, no momento em que ele a visualizou e percebeu que ela estava chorando, parou e a jovem já estava com o corpo inclinado. “Foi muito rápido, o ciclista que não conheço, a agarrou pela perna e eu pelo braço. Não sei explicar, mas na hora, tive uma força muito grande para segurá-la. Depois, outras pessoas e demais órgãos de segurança e Bombeiros chegaram no local. Ela estava na Ponte Borges de Medeiros, na entrada, sentido Zona Leste.”- enfatizou.

Na sequência, o Guarda Municipal que é conhecido pela sua calma, ressaltou que nem ele entende como teve a agilidade em chegar tão rápido até a jovem. “Eu fiquei pensando que poderia ter machucado o braço dela, mas foi por uma boa causa. Também falei algumas vezes que Deus estava com ela e tudo iria dar certo. Quando ela estava mais calam, fez sinal de positivo para mim, isso marcou” – completou

Nilso disse que depois que situação passou ficou com dor no estômago de nervoso, mas aliviado por ter auxiliado aquela jovem. Ele disse que nunca havia passado por uma ocorrência como esta, mas a sensação de alívio ao vê-la sendo atendida pela equipe do Samu Mental e amigos jamais vai sair da sua memória, pois ali, percebeu que o destino daquela jovem proporcionou a todos uma segunda chance.

Em muitas abordagens do PAT com psiquiatras e psicólogos, o assunto sempre foi destacado como um problema sério e que necessita ser debatido.

Os anjos são seres iluminados que vestem fardas, jalecos mas, que em outras situações, são pessoas “simples” que trazem consigo a essência do desprendimento e da empatia.

Este mês é marcado por campanhas do Setembro Amarelo que trata a prevenção do Suicídio. O tema da campanha é “Agir salva vidas”, exatamente o que aconteceu com essa jovem. Um belo exemplo de todos que estiveram presentes na ocorrência, a todos que auxiliaram, ao funcionário da Secretaria de segurança que identificou a ação pelo sistema de videomonitoramento… pessoas que agiram para salvar uma vida.