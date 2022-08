No seu cinquentenário, LAF vai comemorar em grande estilo

Fundada em 16 de setembro de 1972, a Liga Alegretense de Futebol completa neste ano 50 anos de fundação. A entidade que trabalha com os clubes de futebol amador de Alegrete, é responsável por um dos maiores campeonatos amadores do sul do Brasil.

Durante seus 50 anos de trabalho realizou inúmeros eventos e campeonatos, dentre eles: Campeonato de Futebol Amador, Aniversários da Entidade, Campeonato de Escolinhas Infantis, Torneio entre os Bairros em parceria com a UABA, Campeonato Feminino de Futebol

Este ano a entidade completa 50 anos e fará um jantar comemorativo para marcar esta data tão importante. Um grupo de voluntários está organizando uma celebração do cinquentenário da LAF.

No próximo dia 10, a partir das 20h30min, no Salão Quintana acontece um jantar baile com animação de Elles Dois. O cardápio está definido com arroz branco, galeto, massa alho e óleo, salada de maionese e salada verde. A bebida será por adesão e o valor do jantar custa R$ 40,00 (Quarenta Reais).

A programação da festa ainda inclui diversas homenagens. Mais informações e reservas de convite pelo telefone 55- 9 96130800.