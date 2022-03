No Uruguai, alegretense faz cicloviagem de Rivera a Montevidéu

O ciclista alegretense André Monteiro Maria realizou um sonho. Ele planejou uma aventura em suas férias de trabalho.

“Foi uma viagem que eu já planejava há tempos. Gosto muito de ver vídeos de viajantes de bike, de motorhome e conhecer novas culturas”, assim descreveu o ciclista, que saiu de Alegrete no dia 18 de fevereiro.

André não titubeou. Um dia depois de entrar de férias do trabalho onde ajuda o pai em uma marmoraria, pegou sua bike e de ônibus chegou a Santana do Livramento.

Rivera: Divisa entre o Brasil e Uruguai, foi o ponto de partida

“Fui até Livramento de ônibus porque eu não tinha muitos dias de férias, levando minha bicicleta MTB e bagagens para minha primeira cicloviagem. No fim cheguei tarde na cidade e não consegui fazer câmbio e nem comprar um chip uruguaio para o celular”, conta o aventureiro.

A cicloaventura iniciou no dia 19, em Rivera o ponto de partida por volta das 10hs, com plano de pedalar até a cidade de Tacuarembo 110 km.

Destino final, a cidade de Montevidéu

“Peguei um sol forte e era o trecho com mais altimetria. Um sobe e desce toda hora”, destacou. André acabou ficando num camping selvagem a 35 km da cidade na beira do Rio Tacuarembo. O plano para o segundo dia, era acordar cedo e ir até a cidade e lá decidir se continuava a saga até Paso de Los Toros, que era o trecho mais longo (145 km).

Aos 29 anos, André conta que foi a maior aventura da vida dele

O ciclista relembra que logo na primeira noite sentiu solidão, uma vontade de ter alguém junto, mas sabia que tinha que pensar no caminho e aprender com as adversidades de uma viagem solitária, afinal tinha lido para saber lidar com isso.

Já no segundo dia, pedalou até a cidade de Taquarembo que lhe recebeu com chuva. Tentou hospedagem e não conseguiu. Após o meio dia abriu um sol e seguiu viagem até a cidade de Curtina, cidadezinha pequena que não tinha área de camping e muito menos hotel.

A viagem saiu tudo dentro do planejado conta o alegretense

“Foi lá na entrada da cidade que conheci um camarada, ele me cedeu um terreno para acampar, não tinha luz, nem água. Fui num bolicho comprar água e mais alguma coisa para jantar e conheci Seu Juan, senhor do campo, humilde que abriu a porta da sua casa para me hospedar, eu ia montar a “carpa” no seu terreno e ele fez questão que pernoitasse em sua casa. Assistimos o jogo de futebol do filho, e tomamos uma cerveja comendo um pancho, foi incrível”, revela o ciclista.

André e Seu Juan, camaradagem em meio à cicloviagem

No dia seguinte, logo cedo, deixei a casa de Seu Juan. “Ele imediatamente carregou sua moto e se foi para campanha trabalhar e eu segui até Paso de Los Toros onde me dei o luxo de me hospedar num hotelzinho, de uma brasileira, inclusive, que vive no Uruguai já faz alguns anos”, explica.

Bike equipada foi companheira de viagem

André conta que no caminho para Durazno conheceu um parque das Grutas de Carlos Reyles, lugar lindo, magnífico, conta o ciclista. “Nesse vilarejo cheguei numa casa que dizia ter comidas artesanais, fiquei curioso e bati na porta, uma senhora me atendeu com toca e avental verde, quadriculado, achei lindo a cena. Perguntei se ela fazia empanadas,, era algo mais leve que eu planejava comer para seguir viagem. Então me indicou uma padaria do outro lado da praça em frente a sua casa, onde não tinha mais. Voltei na casa dela e pedi uma milanesa, com ovo. Ela me disse que faria no capricho, comi a metade e guardei o restante para viagem”.

Em Durazno, a parada foi numa prainha de rio. O alegretense conta que estava tranquilo montando acampamento e um senhor veio em sua direção indagando sobre a bicicleta carregada de coisa. Logo ofereceu ajuda pois também estava acampado ali com a família.

André diz que foi uma experiência incrível de vida

“Fiz um jantar, tomei um litrão de Patrícia que havia comprado no mercado e logo peguei no sono”, conta.

No outro dia partiu até Florida, cidade de Maurício Rosencof, fundador da União da Juventude Comunista e líder do Movimento de Libertação Nacional, que em 1972 foi preso e torturado juntamente com José Mujica “Pepe” ex-presidente do Uruguai..

Novamente buscou refúgio num camping onde conheceu um pessoal roots, que deu boas vindas, perguntando sobre a aventura.

André já planeja outra aventura para as próxima férias

André seguiu viagem logo cedo no dia seguinte em direção a Canelones, estava praticamente dentro de Montevidéu.

Faltando 40km, pegou uma chuvarada e seguiu até chegar no destino final de sua aventura. Em Montevidéu o alegretense ficou cinco dias hospedado num hostel, conhecendo pessoas de vários lugares do mundo.

Conhecer o Uruguaia pedalando era o sonho do aventureiro

“Foi tudo maravilhoso. Uma aventura incrível. Tinha poucos dias e foi realmente como planejei”. De lá, André retornou de ônibus até Alegrete, com muita história pra contar.

Foram 495 km e 26 horas e 50 minutos pedalando

Fotos: acerco pessoal