Nobre missão: construir casa para mães com filhos na UTI Neonatal

A UTI Neonatal que atende dentro da Santa Casa é referência em serviços a prematuros em Alegrete e outras cidades do RS.

Muitas famílias precisam, praticamente se mudar para a cidade para poderem acompanhar seus bebês que estão internados. Isso faz com que precisem de um local para permanecer.

UTI neonatal de Alegrete

A casa de passagem em frente ao Hospital tem sido um dos lugares onde as mães ou pais tem se abrigado.

Porém, a provedoria do Hospital junto com médicos pediatras estão trabalhando para construir uma casa de acolhida para as mães da Neo. O lugar desse prédio será ao lado do Hemocentro Regional.

Uma das primeiras demandas é a necessidade de cascalho, já que é muito caro e serão necessários muitas cargas para levantar o terreno. Carlos Mello diz que precisam de parcerias para conseguir o cascalho, já que para o prédio já tem recursos de emenda parlamentar do Deputado Estadual Zucco.

O médico pediatra, Antônio Roberto Nunes, diz que é um projeto social, porque além de abrigar temporariamente as mães de fora de Alegrete que tem filhos na NEO, o local terá um ambulatório para crianças egressas da NEO e outro às gestantes com gravidez de risco que poderão consultar e fazer o seu pré- natal.