A programação contou com confrontos decisivos pelas quartas de final da Série B e partidas pela categoria 38+, movimentando as equipes na busca pelos seus objetivos na competição.

Pela Série B, o KG Futsal garantiu sua classificação para as semifinais após vencer o Arsenal pelo placar de 4 a 1. A equipe apresentou maior efetividade ofensiva e construiu uma vitória importante para seguir na disputa pelo título.

Em outro confronto eliminatório, o Eliseos Futsal também confirmou sua vaga nas semifinais. A equipe venceu o CAID por 6 a 2 e avançou de fase, demonstrando força coletiva e aproveitamento nas oportunidades criadas.

Com os resultados, KG Futsal e Eliseos Futsal estão entre as equipes classificadas para a próxima etapa da Série B.

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DISPUTAS MOVIMENTAM A CATEGORIA 38+

Pela categoria 38+, o Promorar conquistou uma vitória por 3 a 0 diante do Lekão. Entretanto, o resultado ainda será objeto de análise da Comissão Disciplinar. Após o encerramento da partida, a equipe do Lekão encaminhou protesto, com base no artigo 23 do regulamento, questionando a participação do atleta Ademir Rodrigues Machado Júnior, do Promorar, alegando que ele possui 37 anos, em possível desacordo com o artigo 16, parágrafo 2º.

Conforme informado pela organização, foi encaminhada cópia do documento de identidade do atleta para análise da idade. O caso foi agendado para apreciação da Comissão Disciplinar no dia 28 de novembro de 2026, às 11h. Assim, a situação permanece pendente de decisão.

No outro duelo da categoria, a AABB teve uma atuação dominante e venceu o Flamengo por 6 a 0, conquistando um resultado expressivo na rodada.