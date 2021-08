Nos 40 anos do Canto Alegretense, cantoria e emoção

Não me perguntes onde fica o Alegrete

Segue o rumo do teu próprio coração

Cruzarás pela estrada algum ginete

E ouvirás o toque de gaita e de violão

Aqui é pra situar que Alegrete é uma terra campeira, a gente sabe que ao andar pelo interior gaúcho sempre encontramos gauchos a cavalo pelas estradas. E toque de gaita e violão é pra lembrar que esses são os dois instrumentos mais característicos da música campeira.

Pra quem chega de Rosário ao fim da tarde

Ou quem vem de Uruguaiana de manhã

Tem o sol como uma brasa que ainda arde

Mergulhada no Rio Ibirapuitã

Aqui o Nico dá uma aula de geografia. Como bem sabemos, o Sol nasce a leste e se põe a oeste. Logo, Rosário do Sul fica ao leste do Alegrete, então o Sol está avermelhado pra quem faz o caminho Rosario/Alegrete a tarde. Enquanto Uruguaiana está a Oeste e pega o Sol avermelhado pela manhã. E o Rio Ibirapuitã é o rio que corta a cidade de Alegrete. E ibirapuitã é uma palavra do tupi-guarani que siginifica Arvore Vermelha ou Madeira Vermelha.

Ouve o canto gauchesco e brasileiro

Desta terra que eu amei desde guri

Flor de tuna, camoatim de mel campeiro

Pedra moura das quebradas do Inhanduy

E é nessa hora que o povo enche o peito e canta os dois primeiros versos cento por cento e depois se atrapalha. O canto é gauchesco e brasileiro também, isso é algo que o Nico sempre defendeu, a união da cultura gaúcha como parte intrínseca da brasileira.

A flor de tuna: A tuna é um tipo de cacto que é bem comum na região da campanha. E esse tipo de cacto dá uma flor bem bonita. Camoatim de mel campeiro: Camoatim é um inseto, uma tipo de vespa, que produz mel silvestre ou melhor mel campeiro.

Pedra moura, é uma referencia a essas pedras pretas de rio. Moura é uma referencia a pelagem dos cavalos. Quebradas do Inhanduí, o Inhanduí é um rio da região que também dá nome ao subdistrito do Alegrete que é local de origem da família Fagundes.

E na hora derradeira que eu mereça

Ver o sol alegretense entardecer

Como os potros, vou virar minha cabeça

Para os pagos no momento de morrer

Potros são os cavalos novos que estão em fase de doma. E o pago é o nosso chão, a nossa terra natal.

E nos olhos vou levar o encantamento

Desta terra que eu amei com devoção

Cada verso que eu componho é o pagamento

De uma dívida de amor e gratidão

Essa última estrofe é loca de linda. Reflete muito bem aquilo que a maioria dos gaúchos apaixonados pelo pago sentem. Encantamento no olhar, no relembrar as coisas boas de casa e ter sempre aquela resto de amor e gratidão pela vida.

Essa música de Bagre e Nico Fagundes, se tornou um hino informal da gauchada. Há identificação imediata com ela, pela melodia e depois pela letra. Ela é uma homenagem ao Alegrete, mas todos que a conhecem sentem-se em casa pois tem verdade e sentimento em seus versos.

Completando 40 anos neste ano, a canção da Família Fagundes recebeu uma homenagem através do cantor, compositor, instrumentista e maestro do bombo leguero, Ernesto Fagundes na noite de terça-feira(24), no Bistrô Alegrete/ Hotel Alegrete através do empresário Adão Ramos.

A estada no Município também proporcionou uma apresentação no Bistrô Alegrete para algumas pessoas, pois conforme o Decreto há limitações na lotação. Tudo conforme os protocolos de combate à Covid-19. A apresentação empolgou o público presente que contou com a participação do Prefeito Márcio Amaral, Vice- prefeito Jesse Trindade, Secretária de Assistência Social Iara Caferatti, Secretária de Educação Angela Viero e Vereador João Leivas, além de empresários e demais pessoas.

Emocionado, Ernesto lembrou que há 17 anos através da Rádio Nativa – Jucelino Medeiros – receberam uma homenagem através de um evento intitulado Tributo aos Fagundes. A multidão que tomou conta da Praça Getúlio Vargas o comove até hoje pelo reconhecimento do carinho e da gratidão pela terra amada. Ele conta que o pai – Bagre Fagundes – responsável pela melodia do Canto Alegretense sempre que os trouxe para Alegrete, assim que passavam o Inhanduy ordenava que todos fizessem o sinal da cruz em sinal de respeito e gratidão.

Nos 40 anos do Canto Alegretense, cantoria e emoção

Além da apresentação de Ernesto que contou com a apresentação do radialista Giovane Moraes, também houve a fala do prefeito Mário Amaral, do Vice – Jesse Trindade, do empresário Adão Ramos e culminou numa apresentação do cantor Helton Kummer.

Para você que não acompanhou a live do PAT, não esteve no local ou quer rever, veja o vídeo abaixo.

Com informações da letra – site Linha Campeira.