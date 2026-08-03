Nós Os Ritmistas avançam na construção do Carnaval 2027 com nova gravação inspirada em Jorge Amado

A contagem regressiva para o Carnaval 2027 já movimenta os bastidores da Escola de Samba Nós Os Ritmistas. Neste fim de semana, a agremiação realizou a segunda gravação do projeto audiovisual que integra a construção do próximo desfile, revelando mais um capítulo do enredo que promete emocionar o público na avenida.

Em 2027, a escola prestará uma homenagem a Jorge Amado, um dos maiores nomes da literatura brasileira. Autor de obras que retratam com sensibilidade a cultura, o povo e as tradições do Brasil, o escritor terá sua trajetória transformada em um grande espetáculo de samba, arte e emoção.

A segunda etapa das gravações teve como destaque Tieta, uma das personagens mais emblemáticas criadas por Jorge Amado. Símbolo de força, liberdade e autenticidade, ela representa a riqueza do universo literário do autor e antecipa um pouco da atmosfera que a escola pretende levar para a avenida.

A personagem foi interpretada por Daniela Teixeira, que, além de participar da gravação, fez questão de agradecer à Escola pela oportunidade de dar vida a uma figura tão marcante da literatura brasileira.

“Foi uma experiência emocionante interpretar Tieta. Sou muito grata pela confiança e pela oportunidade de fazer parte desse projeto tão especial. Tenho certeza de que o público vai se emocionar com tudo o que está sendo preparado para o Carnaval 2027”, destacou Daniela.

As filmagens foram conduzidas por Nicolas Freitas, responsável pela produção audiovisual do projeto, que busca apresentar ao público, de forma gradual, os primeiros elementos do enredo que está sendo desenvolvido para o próximo carnaval.

Embora o desfile aconteça apenas em 2027, os preparativos seguem em ritmo intenso, envolvendo equipe artística, pesquisadores, componentes e colaboradores da escola. Cada gravação representa mais um passo na construção de um enredo que pretende transformar a literatura de Jorge Amado em um espetáculo de cores, música e identidade brasileira.

Com criatividade, pesquisa e dedicação, Os Ritmistas seguem escrevendo, desde já, os primeiros capítulos de um desfile que promete levar à avenida personagens inesquecíveis e celebrar a riqueza da obra de um dos maiores escritores do país.