Nós queremos você em casa

Nesta segunda-feira(23), a exemplo de outros Estados e Municípios, os profissionais da área da saúde do município fizeram fotos com mensagens para que os moradores permaneçam em casa para evitar a proliferação do coronavírus: ‘Estamos aqui por vocês, fiquem em casa por nós’.

Como linha de frente, os profissionais de saúde não podem ficar em casa, continuam atendendo as demandas de “porta fechada ” apenas casos de urgência e procedimentos”, Pré Natal, Testes do Pezinho, Olhinho, Orelhinha e Testes Rápidos continuam sendo realizados por fazer parte dos serviços essenciais, bem como troca de sondas, curativos de grande porte e distribuição de insumos.