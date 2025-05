Nos últimos anos, Guarda Municipal já atendeu mais de 800 acidentes de trânsito em Alegrete

Se o condutor transita frequentemente pelas ruas de Alegrete, seja como motorista de veículo, seja como pedestre, já deve ter se deparado com situações de acidentes de trânsito em potencial ou, até mesmo, com alguma ocorrência. Isso porque, de acordo com dados da Secretaria de Segurança Pública, Mobilidade e cidadania de Alegrete, somente em 2024, foram registrados 220 acidentes no município, com danos materiais. Nos quatro primeiros meses do ano ocorreram 22 com lesões. Somente o mês de outubro foram lavrados 27 acidentes com danos materiais. Os meses de fevereiro e setembro tiveram 11 acidentes cada um com algum tipo de dano material. Envolvendo motos foram 25, e 8 com ônibus.

Para tentar reverter essas estatísticas tão negativas, várias ações estão ocorrendo dentro do Maio Amarelo, mês de conscientização para prevenção de acidentes. De acordo com o relatório de atividades da Divisão da Guarda Municipal é possível analisar os últimos quatro anos. Em 2022, tivemos 277 acidentes, destes 153 causaram lesões entre os envolvidos, sendo 30 casos envolvendo motocicletas. A Brigada Militar atendeu 53 ocorrências envolvendo algum tipo de acidente de trânsito em 2022. O mês de junho de 2022 registrou 41 acidentes, enquanto que, fevereiro teve apenas 6 ocorrências de trânsito atendida pela GM.

No ano seguinte, foram 231 acidentes com danos materiais. Até maio de 2023, a Brigada Militar havia atendido 56 com algum tipo de lesão. Como motos foram 44 e outros 9 envolvendo ônibus. O mês de setembro de 2023, foi responsável pelo maior número de acidentes com danos, totalizaram 36 ocorrências. Novamente fevereiro aparece com o menor número registrado, ou seja, 11 acidentes de trânsito.

Em 2025, números lançados até o mês de abril, dão conta que já foram notificados 84 acidentes com danos materiais, sete deles envolvendo motos, quatro ônibus e 13 com caminhões. A média pelos números expostos é que a cada 30 dias, acontecem 20 acidentes.

Esse número pode aumentar já que aqui não estão elencados os atendimentos feitos pela Brigada Militar, quando tem vítimas. Os atendimentos realizados pela Guarda Municipal compreende o horário entre às 7h e 23h. Há acidentes com danos materiais atendidos pela Brigada Militar , assim como os acidentes com lesões corporais, durante as 24 horas do dia.

A população de Alegrete, de acordo com as últimas estimativas do IBGE (2022), é de 72.409 habitantes. A densidade demográfica é de 9,28 habitantes por quilômetro quadrado. A cidade é o maior município do Rio Grande do Sul e da Região Sul do Brasil. A estatística do Detran RS nos últimos seis meses evidencia um crescimento médio de mais de 1000 veículos a cada ano que passa.

Em 2019, a frota do município era de 38.264 veículos e pulou para 39.609 no ano seguinte. Em 2022, segundo dados do Detran a frota total de Alegrete alcançou 41.920 veículos, mais 1001 veículos emplacados no ano de 2023. No ano passado a frota era de 43.855 veículos. Até março de 2025, Alegrete já tinha o registro de 44.028 veículos com dados até março de 2025.