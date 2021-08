Nova comissão executiva do Conselho Municipal de Trânsito foi eleita

No último dia 22 de julho, foi realizada uma reunião virtual na qual os membros do Conselho Municipal de Trânsito, atendendo a convocação da Secretaria de Segurança Pública, Mobilidade e Cidadania, trataram a respeito de assuntos pertinentes ao trânsito e mobilidade urbana. Foram analisados o Plano Plurianual para os próximos 4 anos com todos os valores a serem investidos tanto em infraestrutura quanto em educação para o trânsito, bem como as ações que estão sendo realizadas pelo Poder Executivo.

O Conselho também elegeu sua nova comissão executiva que ficou assim constituída: Alex de Souza, ocupará o cargo de presidente, representando a Secretaria de Desenvolvimento Econômico; Sivens Carvalho, será o vice-presidente, pela Ordem dos Advogados do Brasil – OAB Alegrete; Marlon Dorneles, o 1° secretário, Centro de Formação de Condutores – CFC Alegrete e Francisco Pedroso, 2º Secretário, proveniente ao Centro Empresarial de Alegrete.

De acordo com o presidente eleito, Alex de Souza, o COMUTRAN é um órgão consultivo e se fará presente nas ações que envolvem o trânsito e a mobilidade urbana. Neste momento, em que a Administração Pública está concluindo o Plano Municipal de Mobilidade, dando todo suporte ao novo Plano Diretor que está sendo elaborado em conjunto:

“O Plano Municipal de Mobilidade Urbana irá balizar todas as ações e modificações do trânsito de Alegrete. Este projeto de lei ainda irá passar pela apreciação dos vereadores. Após aprovação, caberá a este conselho fiscalizar se o mesmo estará sendo cumprido e assim faremos”, ressalta o presidente.