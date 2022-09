Nova Delegada Regional toma posse em Alegrete

A pose da nova Delegada Regional de Polícia Civil, Daniela Barbosa e Borba, foi concorrida em ato no Casarão do Parque Dr Lauro Dornelles neste dia 12.

Posse nova Delegada Regional

Com a presença do Chefe de Polícia-Delegado Fábio Mota, chefe de Polícia do Interior- Nedson Oliveira, Sub Chefe de Polícia-Vladimir Urach, autoridades civis e militares de Alegrete e Região foi empossada, oficialmente, a Delegada Regional da DP que abrange Alegrete, Uruguaiana, Manoel Viana e Barra de Quaraí.

Daniela Barbosa falou do desafio de deixar sua cidade natal, Bagé e assumir a 4ª Região Polícia. Disse que há 12 anos ingressou na polícia como Delegada de Polícia e a primeira vez que sai de Bagé. “Segui o rumo do meu próprio coração, sai da Rainha da Fronteira com a sensação de dever cumprido, sem nada desabonatório em minha carreira e muito me orgulho e assim vou fazer meu trabalho aqui na função presípua de servir e proteger, destacou.

Posse Nova Delegada Regional da Polícia Civil

O chefe de Polícia do interior, Nedson Oliveira elogiu a nova delegada por ser destemida, disciplinada e apaixonada pela Polícia.

O prefeito Márcio Amaral destacou a Decrab aqui em Alegrete no combate ao crime de abigetado desejando sucesso à nova delegada, que teras várias atribuições na DP regional,sempre buscando a segurança.

O Delegado Fábio Lopes, chefe de Polícia do RS, se emocionou ao falar de Alegrete, porque ja residiu aqui e estudou na Escola Lauro Dornelles. Ao falar de Daniela Barbosa de Borba se referiu dizendo ser excelente profissional que saiu de sua cidade Natal e, com certeza, vai realizar um trabalho diferenciado em todas as esferas criminais na 4º Região Policial. Um dos desafios, conforme ele é a repressão ao feminicídio.