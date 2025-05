Nova diretora do Cemitério Municipal vai buscar modernização e humanização no atendimento

Maysa Moreira é a nova diretora do Cemitério Municipal de Alegrete. À frente do cargo, ela anunciou um plano que visa a modernização e humanização do atendimento no local.

O plano apresentado inclui a implementação de novas tecnologias para tornar mais eficaz o atendimento aos visitantes e familiares. A diretora também destacou a importância de humanizar o serviço prestado, com foco na redução da burocracia e na melhoria da comunicação com os usuários.

Segundo Maysa, o objetivo é oferecer um serviço mais eficiente e organizado, garantindo um espaço mais respeitoso e acessível à população. Um dos pontos centrais do projeto é a reestruturação física do cemitério, com melhorias na limpeza e manutenção contínua da área.

Ela informou ainda que a proposta responde a uma solicitação direta do prefeito Jesse Trindade, que teria pedido atenção especial à reorganização da estrutura e à busca por soluções que assegurem um atendimento mais digno às famílias.